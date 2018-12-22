Леонид Слуцкий: ""Витесс" – не фарм-клуб "Челси"

Главный тренер голландского "Витесса", трехкратный чемпион России во главе ЦСКА, экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в интервью "СЭ" заявил, что его нынешний клуб не является фарм-клубом "Челси"​.

– Насколько верно общественное представление, что "Витесс" – это своего рода фарм-клуб "Челси"?

– Это неправда. "Витесс" – независимый клуб. У нас два игрока "Челси" в аренде – защитник Джейк Кларк-Солтер и вратарь Эдуарду. Есть еще полузащитник Чарли Мусонда, который появился в последний день трансферного окна, на второй тренировке получил серьезную травму, уехал лечиться домой, и с тех пор мы его не видели. Да, эти два футболиста – очень хорошие, железные игроки стартового состава.

Скажите, "Дерби Каунти" – фарм-клуб "Челси"? Скажи такое любому болельщику "Дерби" – они убьют вас на месте. А у них три арендованных "синими" игрока. Мэйсон Маунт, как раз и перешедший из "Витесса", просто солирует. Да еще и главный тренер – легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард. (Игорь Рабинер)

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