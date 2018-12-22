Леонид Слуцкий: "Снял с Эдегора психологический груз"

Главный тренер голландского "Витесса", трехкратный чемпион России во главе ЦСКА, экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в интервью "СЭ" отметил, что снял психологический груз с полузащитника Мартина Эдегора. 19-летний хавбек был арендован у "Реала"​.

– Под вашим началом оказался в аренде норвежский суперталант из мадридского "Реала" Мартин Эдегор. Довольны ли вы им?

– Мартин – это такой ребенок индиго. Человек в 15 лет дебютировал в сборной своей страны – и далеко не последней в футболе. В 16 его купил мадридский "Реал", причем в битве со всеми лучшими клубами мира. И все от него ждут, что он сейчас возьмет мяч, обыграет десять человек и забьет гол. Такими ожиданиями сопровождается каждый день его карьеры.

Я снял с него психологический груз, который преследовал его с момента признания самым талантливым юношей мира. И в целом я удоволетворен тем, как он прогрессирует. Понятно, что он пришел в "Витесс" в последний момент трансферного окна, не проходил с командой сборы. Предсезонку он проходил с "Реалом", но у него там было совсем мало игровой практики. То есть ему пришлось адаптироваться по ходу сезона.

Потенциал у Мартина, безусловно, бешеный. Он сверхпрофессионален. Все качества, о которых говорили на весь мир, у него есть. Но на данный момент он не может гарантированно проявлять их в каждой игре. И я от него этого не жду, потому что такое просто невозможно. Голландская лига не такая плохая, чтобы 19-летний игрок взял и начал возить ее всю. (Игорь Рабинер)

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