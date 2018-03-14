Леонид Слуцкий: "Появление российских игроков в "Витессе" маловероятно"

В понедельник "Витесс" официально объявил о том, что в следующем сезоне командой будет руководить российский тренер Леонид Слуцкий. "СЭ" стал первым, кому он дал интервью после подписания контракта с голландским клубом.

– Технический директор "Витесса" в интервью "СЭ" сказал, что вместе с вами в клубе будет работать Олег Яровинский. В каком качестве?

– Помощником главного тренера. У него уже есть лицензия B, а сейчас он учится на лицензию A. Олег ее получит к моменту начала работы.

– А других россиян планируете привлекать в тренерский штаб?

– Пока нет.

– А кто, кроме Яровинского, в нем еще окажется?

– Внутри клуба есть определенные контрактные вещи – большое количество тренеров имеют долгосрочные соглашения. Поэтому, думаю, что люди, которые верой и правдой служат клубу на протяжении многих лет, продолжат работать в нем в том же качестве, в котором находятся и сейчас.

– В "Витессе" уже играет Вячеслав Караваев. Могут ли появиться другие российские футболисты? Может быть, вы бы хотели кого-то позвать из своих бывших подопечных по сборной или ЦСКА?

– Думаю, это достаточно проблематично.

– Почему?

– Все-таки уровень зарплат "Витесса" и ведущих клубов РФПЛ сильно отличается. Так что, на мой взгляд, появление российских игроков маловероятно.

Понятно, что все связывают меня с русскими футболистами, но в "Халле" не было ни одного россиянина. В "Витессе" есть игрок из России, но он появился в клубе до меня. Я хорошо знаю футболистов из нашей лиги, но направленность "Витесса" несколько другая. Там сформированный состав, хорошо работает академия – есть необходимость развивать собственных молодых игроков. И направление, в котором работает клуб, и выбранные им трансферные приоритеты не совсем совпадают с приглашением уже состоявшихся игроков, тем более выступающих в ведущих российских командах. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Слуцкого - здесь