Леонид Слуцкий - после 0:4 от "Аякса": "Это болезненный, но важный урок"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий выразил надежду, что команде удастся вынести полезный урок из поражения от "Аякса" (0:4) в матче чемпионата Голландии. "Витесс" уже к 19-й минуте уступал 0:3.

- Для нас это очень болезненный момент, - сказал Слуцкий. - Я понимал, что выиграть будет трудно. После неудачного старта необходимо было сохранить хладнокровие, не расклеиться как детсадовцы. Нужно было продолжить играть, создавать моменты, держать баланс между обороной и атакой.

Во втором тайме мы действовали гораздо лучше, но этого было недостаточно, чтобы забить.

Порой всякое случается. Это футбол. Лучше один раз проиграть 0:4, чем четыре раза 0:1. Надеюсь, следующий матч будет лучше.

- Вы испытываете разочарование?

- Сложный вопрос. Разочарование - это пропустить решающий гол в дополнительное время. В этой игре мы понимали разницу уровней, а сейчас понимаем наши цели. Это был болезненный, но, надеюсь, важный урок для нас.