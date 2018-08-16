Леонид Слуцкий: "Одним из тренеров, на котором я воспитывался, был Ринус Михелс"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в интервью "России 24" отметил, что ему легко далась адаптация к Голландии. Он подчеркнул, что здесь очень уважают свою футбольную историю, но понимают нынешние реалии.

– Здесь было легче, чем в Англии. Все же Англия закрытая страна, со своими законами. Голландцы больше направлены на Европу, на внешний мир, - заявил Слуцкий. - Арнем удобный для жизни город, с парками. Уютный маленький город, где комфортно с первого дня. Здесь все хорошо и в плане тренировок, базы. И голландцы никогда не подойдут лишний раз, не станут что-то спрашивать, они воспитанные. Сверхвнимания на себе не чувствуешь, что тоже комфортно.

Голландцы сами уже не связывают свою историю с сегодняшним днем. И да, я могу сказать, что одним из основных тренеров, на котором я воспитывался – дистанционно – был Ринус Михелс и сумасшедшие его игры, прессинг, тотальный футбол. Все об этом знали, слышали, смотрели. Глобальных побед, может, не было. Сейчас все тут по-другому. Они живут в своих реалиях. Тут по-прежнему доминируют "Аякс", ПСВ, здесь во многих клубах работают бывшие футболисты известные. Даже в "Витессе" три легенды клуба работают в тренерском штабе. Даже в детской команде тренеры – все бывшие футболисты. Они очень трепетно относятся к своей истории. Но понимают, что сегодня голландский футбол – это не тот великий "Аякс", который громил всех в Лиге чемпионов, и не та великая сборная Голландии.