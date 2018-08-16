Леонид Слуцкий: "Одна из трех задач "Витесса" - развивать игроков "Челси"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в интервью "России 24" рассказал о задачах, которые перед ним стоят. Он подчеркнул, что важную роль играет взаимодействие с "Челси".

– Здесь есть три задачи, которые нужно решать. Первое – результат. Постараться попасть в еврокубки. Хотя с нынешним местом Голландии в рейтинге УЕФА это не так просто. Второе – выращивание и продажа футболистов. Клуб же на самоокупаемости. Владелец ставит такие задачи, как находить молодых игроков, развивать их и продавать, – заметил Слуцкий. – Третье – развивать игроков из "Челси", которые попадают в "Витесс". Никто же не скрывает, что у клубов есть определенные отношения. Вот такие три задачи, которые нужно решать. Не могу сказать, какая важнее даже.

"Витесс" исторически имеет хорошие отношения с "Челси". И владельцы знакомы. Поэтому каждый год тут несколько футболистов из "Челси", которые помогают "Витессу" выйти на новый уровень. А "Витесс" позволял им становиться футболистами. Через Арнем прошел, например, Матич, Бони, то есть реально большие игроки, которые многого добивались. Сейчас мы работаем с селекционным отделом "Челси", определяем позиции, кто реально может играть, какого возраста, на каких позициях. Раньше "Челси" давал просто список игроков, которых "Витесс" должен был использовать. А я их всех хорошо знаю, примерно понимаю, кто реально нам поможет, кто будет играть. Пока у нас два игрока "Челси", может, к концу трансферного окна будет больше. Зато мы четко понимаем, что это ключевые люди, что мы на них рассчитываем.