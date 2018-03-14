Леонид Слуцкий – о назначении в "Витесс": "Переговоров было очень много"

В понедельник "Витесс" официально объявил о том, что в следующем сезоне командой будет руководить российский тренер Леонид Слуцкий. "СЭ" стал первым, кому он дал интервью после подписания контракта с голландским клубом.

– Когда впервые возник вариант с "Витессом"? Как долго продолжались переговоры?

– После того как стало известно, что нынешний тренер "Витесса" не продлевает контракт, руководство клуба стало рассматривать кандидатуры. В итоге вышли на меня с предложением. Все это произошло относительно недавно.

– Когда вы возглавили "Халл Сити", многие говорили о том, что Слуцкий вышел из зоны комфорта и в отличие от многих коллег-тренеров и футболистов решил попробовать свои силы за рубежом. Удивляет то, что после работы в Англии вы продолжили двигаться по этому же пути, а не захотели вернуться в Россию.

– Я избрал для себя такой путь еще больше года назад. Приложил максимум усилий для того, чтобы этот сценарий реализовался. На мой взгляд, эксперимент не закончен. Все-таки в "Халле" было много объективных сложностей. Поэтому приоритетным вариантом для меня оставалась работа именно в Европе. От первого опыта осталась определенная недосказанность и неясность.

– А много ли было у вас вариантов помимо "Витесса"?

– Переговоров было очень много.

– Дошло до конкретных предложений?

– Переговорный процесс с любым европейским клубом очень долгий. Много встреч, выяснений нюансов и так далее. Такова западная специфика. Было очень много интервью и собеседований. А вариант с "Витессом" мне понравился больше остальных. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Слуцкого - здесь