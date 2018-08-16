Леонид Слуцкий - о двухразовых тренировках: "Сказал игрокам, что поменяем их, если кто-то умрет"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в интервью "России 24" рассказал, что поменял кардинально в тренировочном процессе и бытовой жизни команды. По его словам, многие меры стали неожиданными для игроков.

– Отношение к иностранцам тут другое, не как у нас. Мы стараемся понравиться, максимально открыты. Это наш менталитет. Если придет родственник в гости, ты, может, не все из холодильника достанешь, а ради иностранца выложишь все, что есть, еще и у соседей попросишь. Здесь совсем по-другому, – отметил Слуцкий. – Когда приходит иностранец, все смотрят, как бы призывая показать, чем ты лучше, что в тебе такого, раз тебя пригласили, а не голландца. Они, конечно, не ненавидят, не создают проблем, но присматриваются: "Покажи, что ты можешь".

Причем это касается всех: и тренеров, и обслуживающего персонала, и игроков. Я до сих пор чувствую на себе этот взгляд, просящий удивить, доказать, чем ты заслужил такую честь. Титулы в другой стране тут не работают. Нужно доказывать все здесь и сейчас, ежедневным общением. Здесь принципы, которые я использую, во многом шокирующие для голландцев.

Например, я сделал свободным посещение всех приемов пищи. Это что-то невероятное для них, потому что они все в одно время завтракали, обедали, ужинали. Садились вместе, заканчивали вместе. Это типичная голландская традиция. Женщина, работающая в клубе 20 лет, сказала, что я первый тренер за эти годы, который сделал свободное посещение. Или, например, заканчивается сбор в Австрии, и я даю три дня выходных. Они сразу со сборов могут ехать домой, а раньше должны были вместе все лететь в Арнем, а потом только могли уехать.

Мне кажется, я делаю логичные вещи, будучи сверхтребовательным в той же тренировочной работе. У них вообще нет практики двухразовых тренировочных занятий, даже на сборах. Когда у нас были десять дней подряд двухразовые тренировки, они говорили, что не выдержат. Я сказал: "Давайте, если кто-то умрет, поменяем что-нибудь, а пока попробуем сделать так".

Очень много для них необычного. Те же выходные дни. У них два выходных было в неделю, а у нас максимум один, и это зависит от игрового цикла. В каком-то смысле я дал свободу игрокам, а в спортивных моментах требования выше, чем были до этого.