Леонид Слуцкий: "Мы с Караваевым никогда не прекращали общение"

В понедельник "Витесс" официально объявил о том, что в следующем сезоне командой будет руководить российский тренер Леонид Слуцкий. "СЭ" стал первым, кому он дал интервью после подписания контракта с голландским клубом.

– С Караваевым списывались?

– Мы общались. Во-первых, мы с ним никогда не прекращали общение, как и со многими другими футболистами ЦСКА – и действующими, и бывшими, с условным Ефремовым или Макаровым. Я все время стараюсь мониторить ситуацию и узнавать, как у них дела, поэтому мы с Караваевым общались независимо от того, какие события в последние дни произошли в моей жизни. После моего назначения мы разговаривали, потому что я был на последнем матче. Если я вижу матчи игроков, и параллельно мое мнение не идет вразрез с тем, что говорит тренер непосредственно футболисту, то мы, естественно, обсуждаем какие-то моменты, связанные с игровой деятельностью каждого из футболистов.

– Как Караваев отреагировал на новость о том, что вы вместе будете работать в таком неожиданном месте?

– Ситуация очень необычная: объявлено сейчас, а работа начнется со следующего года. Поэтому он, как и все футболисты "Витесса", сконцентрирован на решении текущих задач и, наверное, будет думать о будущем, когда оно наступит. И это абсолютно правильно, потому что для игрока, как и для тренера, самым важным является следующий матч. (Дмитрий СИМОНОВ)

Эксклюзив "СЭ". Первое интервью Слуцкого после назначения в "Витесс"