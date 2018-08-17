Леонид Слуцкий: "Если надеть носки другого цвета, в "Витессе" оштрафуют"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в эфире "России 24" отметил, что в Арнеме есть необычные традиции. По его словам, голландцы очень внимательны к деталям.

– У них очень много нюансов с экипировкой. Например, если двухразовая тренировка, то все завтракают и обедают в тренировочном, а ужинают уже в обычной одежде, в ходовой, поскольку рабочий день закончен. Если одна тренировка, то завтракают в тренировочном, а обедают уже в ходовом. Я поначалу путал, мне говорили, – признался Слуцкий. – С носками то же самое. У нас, например, носки могут быть любого цвета, а тут игроки только в белых носках, а персонал и тренеры только в черных. За носки другого цвета – штраф.