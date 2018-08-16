Леонид Слуцкий: "Если мне кто-то скажет, что в "Витессе" отработаю десять лет, вполне буду рад"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в интервью "России 24" признался, что готов остаться в Арнеме на долгие годы. Он подчеркнул, что перестал нервничать по поводу своей карьеры и смог лучше сосредоточиться на задачах клуба.

– Если мне кто-то сейчас скажет, что я в "Витессе" отработаю десять лет, вполне буду этому рад. Я успокоился в этом плане. Конечно, тренеру каждую минуту есть что доказывать, каждую игру. Амбиции никуда не ушли, – отметил Слуцкий. – Но я понимаю, что мы в Европе здесь особо никому не нужны. Любая работа – это престижно, интересно, необычно. Голландия от Англии отличается сильно. По-разному. В чем-то хуже, в чем-то лучше. Как это с любой страной бывает. Сейчас у меня нет такой трясучки: сейчас или никогда, первый и последний шанс.

У "Витесса" задачи соответствуют уровню финансового положения, ресурсов. Потому что когда в "Халле" тебе говорят, что задача вернуться в премьер-лигу, но при этом клуб покидают 18 футболистов, а приходят только свободные агенты, когда продают на 60 миллионов футболистов, а покупают на 5 миллионов, знаете, как-то странно. Задача не соответствовала изначально вложениям и ситуации. Это тоже сильно нервировало, поскольку задача нереальная, а возможностей нет. Здесь все спокойнее. Никто не требует чемпионства, всего и сразу. Все прекрасно понимают, на что можно рассчитывать, какие задачи ставить. При этом все амбициозны. А задачи соответствуют возможностям клуба.