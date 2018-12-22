Леонид Слуцкий: "Дети из моей волгоградской школы очаровали в Арнеме всех"

Главный тренер голландского "Витесса", трехкратный чемпион России во главе ЦСКА, экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в интервью "СЭ" рассказал о поездке юных футболистов из Волгограда в Арнем.

– Пару недель назад вы привозили в Арнем детей из своей волгоградской школы. Как это было?

– Приезжали 75 детей, шесть возрастов, все тренеры школы. Кроме матчей, которые они играли против сверстников из "Витесса", "Херенвена", "Хераклеса", "Экселсиора", дети ходили на наш матч с "Эмменом", в зоопарк, к ним приезжал Санта-Клаус. "Витесс" очень сильно все организовал и во всем помог, за что клубу большое спасибо. Здесь приезд волгоградских мальчишек имел огромный резонанс. В отличие от России, где я не увидел об этом ни одной даже новости.

Мне безумно нравится наше совсем юное поколение. С ними работала большая группа волонтеров, и волгоградские дети очаровали в Арнеме всех. Вообще никаких ментальных отличий от местных сверстников, чему я очень рад. (Игорь Рабинер)

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