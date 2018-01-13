Леонид Кучук: "Есть предложения поработать со сборными"

Бывший главный тренер "Кубани", "Локомотива" и "Ростова" Леонид Кучук сказал, что в его услугах заинтересованы разные клубы. 58-летний специалист отметил, что может рассмотреть возможность продолжения карьеры на Украине, а также в Молдавии, Белоруссии и Польше.
– На Украине всегда почетно работать, – цитирует footballua.tv Кучука. – Тренерская судьба бывает разной. Это может быть работа на Украине, в Молдавии, Белоруссии, Польше... Всегда появляются какие-то интересные варианты. Есть предложения поработать с некоторыми сборными, всегда интересуются какие-то клубы. Но я уже не такой молодой тренер, чтобы откликаться на любой вариант. Потому, что в любом варианте нужно понимать, чего ты можешь достигнуть с этой командой, как тренер и, что ты можешь дать этой команде, как тренер.
Напомним, последним местом работы Кучука был "Ростов", с которым он работал июня по декабрь 2017 года. Соглашение между тренером и руководством клуба было расторгнуто по согласию сторон.
Дополнительная информация
http://footballua.tv/news/football/46367--leonid-kuchuk-v-ukrajini-zavzhdi-pochesno-pracyuvati/
Serenky25
Чего то Викторыч Леня пропал с горизонтов...
16:21
баламошка
Кучука неплохо киданули в Кубани. Причём не в первый раз.
16:03