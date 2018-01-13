Леонид Кучук: "Есть предложения поработать со сборными"

Бывший главный тренер "Кубани", "Локомотива" и "Ростова" Леонид Кучук сказал, что в его услугах заинтересованы разные клубы. 58-летний специалист отметил, что может рассмотреть возможность продолжения карьеры на Украине, а также в Молдавии, Белоруссии и Польше.

– На Украине всегда почетно работать, – цитирует footballua.tv Кучука. – Тренерская судьба бывает разной. Это может быть работа на Украине, в Молдавии, Белоруссии, Польше... Всегда появляются какие-то интересные варианты. Есть предложения поработать с некоторыми сборными, всегда интересуются какие-то клубы. Но я уже не такой молодой тренер, чтобы откликаться на любой вариант. Потому, что в любом варианте нужно понимать, чего ты можешь достигнуть с этой командой, как тренер и, что ты можешь дать этой команде, как тренер.

Напомним, последним местом работы Кучука был "Ростов", с которым он работал июня по декабрь 2017 года. Соглашение между тренером и руководством клуба было расторгнуто по согласию сторон.