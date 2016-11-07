Лэмпард, Вилья и Пирло не спасли "Нью-Йорк Сити" от крупного поражения в игре с "Торонто"

"Торонто" нанес крупное поражение "Нью-Йорк Сити" в ответном матче 1/4 финала плей-офф MLS со счетом 5:0. Хет-трик в этой встрече оформил Себастьян Джовинко. В составе нью-йоркской команды все 90 минут на поле провели Фрэнк Лэмпард и Давид Вилья, а Андреа Пирло был заменен на 74-й минуте.

В полуфинале "Торонто" встретится с "Монреалем" Дидье Дрогба.

MLS

Плей-офф

Четвертьфинал

Ответный матч

"Нью-Йорк Сити" – "Торонто" – 0:5 (0:3)

Голы: Джовинко, 6 (0:1). Джовинко, 20 – с пенальти (0:2). Алтидор, 30 (0:3). Осорио, 50 (0:4). Джовинко, 90+1 (0:5).

Первый матч – 0:2.