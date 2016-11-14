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Лэмпард покинет "Нью-Йорк Сити" по окончании сезона

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Английский полузащитник "Нью-Йорк Сити" Фрэнк Лэмпард покинет команду по истечении контракта, информирует официальный сайт клуба. Соглашение 38-летнего англичанина истекает в конце этого сезона. Лэмпард перешел в "Нью-Йорк Сити" в 2015 году из "Манчестер Сити". За все время он провел 31 матч и забил 15 голов. 

- Я получаю удовольствие, играя с такими партнерами, - отметил Лэмпард. - Пострясающие фанаты оказали мне невероятную поддержку. Я получил огромное наслаждение от времени, проведенного здесь. Я благодарен за возможность играть в этом клубе и в этом городе.

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