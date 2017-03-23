Лемонис в третий раз в карьере возглавил "Олимпиакос"

Новым главным тренером "Олимпиакоса" назначен Такис Лемонис, сообщает пресс-служба клуба. С 57-летним греческим специалистом подписан контракт, подробности которого пока не разглашаются. На данный момент команда идет на первом месте, опережая ближайшего преследователя на 6 очков. Ранее "Олимпиакос" возглавлял Паулу Бенту, который был уволен в начале месяца.

Примечателен тот факт, что ранее Лемонис уже работал с красно-белыми в периоды с 2006 по 2008 год и с 2010 по 2011 год, выиграв 4 раза чемпионат страны и 1 раз Кубок. Также стоит отметить, что в футбольные годы он отыграл 9 лет за "Олимпиакос".