"Легия", которую тренировал Черчесов, претендует на приз лучшей команде года по версии Globe Soccer Awards

Оглашен список претендентов на звание футболиста года по версии Globe Soccer Awards. В их число вошли Криштиану Роналду ("Реал", Португалия), Лионель Месси ("Барселона", Аргентина), Гарет Бэйл ("Реал", Уэльс), Антуан Гризманн ("Атлетико", Франция), Гонсало Игуаин ("Ювентус", Аргентина), Джейми Варди ("Лестер", Англия).

На приз лучшей команде года претендуют "Реал", "Севилья" (обе – Испания), "Лестер" (Англия), "Мольде" (Швеция) и польская "Легия", которую в прошлом сезоне тренировал нынешний наставник сборной России Станислав Черчесов. Под руководством российского специалиста команда выиграла чемпионат и Кубок Польши.

В списке претендентов на звание лучшего тренера значатся Клаудио Раньери ("Лестер"), Фернанду Сантуш (Португалия), Зинедин Зидан ("Реал"), Унаи Эмери ("ПСЖ") и Массимилиано Аллегри ("Ювентус").

Вручение наград пройдет 27 и 28 декабря в Дубае. Премия была учреждена в 2010 году Европейской ассоциацией футбольных агентов (EFAA) и Ассоциацией европейских клубов (ECA).