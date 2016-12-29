23:46 29 декабря | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Легенда польского футбола купил 10 абонементов на матчи клуба "Видзев", чтобы передать их самым нуждающимся болельщикам

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Президент Польского футбольного союза (PZPN) Збигнев Бонек поддержал болельщиков своей бывшей команды "Видзев", которая была признана банкротом и в сезоне-2015/16 была отправлена в четвертую польскую лигу. Поклонники команды перед возобновлением соревнования установили клубный рекорд, выкупив 5 500 абонементов на домашние матчи "Видзева". После этого к акции присоединился и Бонек, который приобрел 10 абонементов. Экс-форвард "Ювентуса" и "Ромы" сообщил на своей странице в твиттере, что передаст эти билеты самым нуждающимся болельщикам, а также воспитанникам детских домов.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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higagy

Наши это шампанское не отдадут.

00:27

Slim Taller

Зато так называемые наши шампанского на 250 тысяч могут заказать.Тоже нуждающимся.

00:23

spetrov

Бонек - голова. Да и вообще сборная у Польши в его времена отличная была.

00:08

spetrov

механик39, ваши - возможно.

00:06

механик39

Наши на такое не способны .

23:56 29 декабря

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