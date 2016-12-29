Легенда польского футбола купил 10 абонементов на матчи клуба "Видзев", чтобы передать их самым нуждающимся болельщикам

Президент Польского футбольного союза (PZPN) Збигнев Бонек поддержал болельщиков своей бывшей команды "Видзев", которая была признана банкротом и в сезоне-2015/16 была отправлена в четвертую польскую лигу. Поклонники команды перед возобновлением соревнования установили клубный рекорд, выкупив 5 500 абонементов на домашние матчи "Видзева". После этого к акции присоединился и Бонек, который приобрел 10 абонементов. Экс-форвард "Ювентуса" и "Ромы" сообщил на своей странице в твиттере, что передаст эти билеты самым нуждающимся болельщикам, а также воспитанникам детских домов.
higagy
Наши это шампанское не отдадут.
00:27
Slim Taller
Зато так называемые наши шампанского на 250 тысяч могут заказать.Тоже нуждающимся.
00:23
spetrov
Бонек - голова. Да и вообще сборная у Польши в его времена отличная была.
00:08
spetrov
механик39, ваши - возможно.
00:06
механик39
Наши на такое не способны .
23:56 29 декабря