Легенда польского футбола купил 10 абонементов на матчи клуба "Видзев", чтобы передать их самым нуждающимся болельщикам

Президент Польского футбольного союза (PZPN) Збигнев Бонек поддержал болельщиков своей бывшей команды "Видзев", которая была признана банкротом и в сезоне-2015/16 была отправлена в четвертую польскую лигу. Поклонники команды перед возобновлением соревнования установили клубный рекорд, выкупив 5 500 абонементов на домашние матчи "Видзева". После этого к акции присоединился и Бонек, который приобрел 10 абонементов. Экс-форвард "Ювентуса" и "Ромы" сообщил на своей странице в твиттере, что передаст эти билеты самым нуждающимся болельщикам, а также воспитанникам детских домов.