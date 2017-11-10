Леандро Паредес: "Постараюсь многому научиться у Месси, он - лучший игрок в истории футбола"

Полузащитник "Зенита" и сборной Аргентины Леандро Паредес рассчитывает многому научиться у партнера по национальной команде Лионеля Месси. Аргентинец считает нападающего лучшим игроком в истории футбола.

- Теперь, когда у меня есть шанс поиграть с Месси, постараюсь научиться как можно большему у него, потому что я думаю, что играю с лучшим игроком в истории футбола, - цитирует Ultimo Uomo Паредеса. - Я хотел бы всегда играть с таким футболистом в одной команде.

Матч Россия – Аргентина пройдет завтра, 11 ноября, и начнется в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Россия - Аргентина: день перед матчем