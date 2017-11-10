Леандро Паредес: "Моя игра сильно изменилась с тех пор, как я был в "Бока Хуниорс"

Полузащитник "Зенита" и сборной Аргентины Леандро Паредес признался, что ему было трудно освоить роль оттянутого плеймейкера. Также он отдал должное Марко Джампаоло, под руководством которого работал в "Эмполи".

- Конечно, моя игра сильно изменилась с тех пор, как я был в "Бока Хуниорс", когда начал играть в той роли, в которой сейчас играю в "Зените", - цитирует Ultimo Uomo Паредеса. - Когда тренер впервые сказал мне, что я буду играть оттянутого плеймекера, я немного испугался. Не думал, что смогу сделать то, о чем тренер просил меня. Мне потребовалось некоторое время, чтобы соответствовать. Сегодня чувствую себя хорошо в этой роли.

Марко Джампаоло помог мне очень сильно прибавить в качестве футболиста. Он поощрял меня, когда я начал играть в новой роли. Когда вы меняетесь, то всегда думаете, что вы ошибаетесь, боитесь. Он научил меня быть уверенным в себе.