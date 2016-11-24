Ларссон покинул пост главного тренера "Хельсинборга" из-за нападения болельщиков на его сына

Главный тренер "Хельсинборга" Хенрик Ларссон покинул свой пост после нападения болельщиков на его сына Джордана, защищающего цвета шведской команды, сообщает The Sun. Инцидент произошел после поражения "Хельсингборга" в матче плей-офф чемпионата Швеции от "Хальмстада" (1:2). После этой неудачи шведская команда впервые за 23 года покинула элитный дивизион.

Сразу после финального свистка болельщики "Хельсинборга" выбежали на поле и сорвали футболку с 19-летнего сына Ларссона, а один из фанатов толкнул игрока. Стюарды смогли вытеснить нарушителей с поля на трибуны, в сторону обоих Ларссонов летели посторонние предметы. По информации издания, шведский специалист решил покинуть клуб, отказавшись от компенсации за разрыв контракта.

Хенрик Ларссон - один из самых успешных игроков в истории шведского футбола. Он является обладателем Кубка УЕФА в составе "Селтика", победителем Лиги чемпионов с "Барселоной" и бронзовым призером чемпионата мира-1994 в составе сборной Швеции.



Ларссон возглавил "Хельсинборг" в 2014 году. В качестве игрока он провел за команду 150 матчей.

Henrik Larsson preparing to fight his own fans to defend his son following his side’s relegation!! 😱pic.twitter.com/sGayxnjPIm – Football Fights (@footbalIfights) 21 ноября 2016 г.



