Кутаисское "Торпедо" впервые за 15 лет выиграло Кубок Грузии

Кутаисское "Торпедо" в финале Кубка Грузии оказалось сильнее клуба "Мерани" – 2:1. Таким образом, "Торпедо" в третий раз в своей истории стало обладателем национального Кубка. В последний раз торпедовцы выигрывали этот трофей в 2001 году.