19:57 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Кутаисское "Торпедо" впервые за 15 лет выиграло Кубок Грузии

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Кутаисское "Торпедо" в финале Кубка Грузии оказалось сильнее клуба "Мерани" – 2:1. Таким образом, "Торпедо" в третий раз в своей истории стало обладателем национального Кубка. В последний раз торпедовцы выигрывали этот трофей в 2001 году.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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пантелеевич61

Супер - вот уж неожиданно то . Всем знакомым завтра обязательно расскажу. Или уже сегодня? Нет - ждать не буду , прямо сейчас всем )

20:22

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