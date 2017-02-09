Кураньи принял участие в матче брестского "Динамо"

Бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи, ранее выступавший за "Штутгарт", "Шальке" и московское "Динамо", принял участие в товарищеском матче в составе брестского "Динамо", информирует клубная пресс-служба. Немец вышел на поле на 86-й минуте в игре против загребского "Динамо" (0:1) под 22-м номером.

Ранее сам Кураньи сообщил, что не собирается переходить в белорусский клуб. Позже агент 34-летнего футболиста сообщил, что его клиент в "Динамо" поддерживает форму перед "Кубком легенд".