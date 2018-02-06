17:50 | Футбол — "Пас из-за границы"

Куман возглавил сборную Голландии

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Новым главным тренером сборной Голландии стал Роналд Куман. Соглашение рассчитано до чемпионата мира-2022. На этом посту специалист сменил Дика Адвоката, который не смог вывести национальную команду на чемпионат мира-2018.

В октябре Куман был уволен из "Эвертона" – после девяти туров команда занимала 18-е место в чемпионате Англии. Ранее он работал в ряде голландских команд, а также в "Барселоне", "Бенфике", "Валенсии" и "Саутгемптоне". Свою тренерскую карьеру Куман начал в сборной Голландии, он входил в штаб Гуса Хиддинка на ЧМ-1998.

 
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КОММЕНТАРИИ (3)
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SpaMan

Аминь

19:14

shpasic

отличный тренер! чуть не утопил Эвертон. ему бы Слуцкого ещё в помощь.

18:22

oleg.bob

Вот это правильно!

18:18