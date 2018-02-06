Куман возглавил сборную Голландии

Новым главным тренером сборной Голландии стал Роналд Куман. Соглашение рассчитано до чемпионата мира-2022. На этом посту специалист сменил Дика Адвоката, который не смог вывести национальную команду на чемпионат мира-2018.

В октябре Куман был уволен из "Эвертона" – после девяти туров команда занимала 18-е место в чемпионате Англии. Ранее он работал в ряде голландских команд, а также в "Барселоне", "Бенфике", "Валенсии" и "Саутгемптоне". Свою тренерскую карьеру Куман начал в сборной Голландии, он входил в штаб Гуса Хиддинка на ЧМ-1998.