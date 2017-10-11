Кубок ЧМ-2018 не привезут в Пакистан из-за отстранения от международных турниров

Главный трофей чемпионата мира может не доехать до Пакистана, информирует Geo TV. Это связано с приостановлением членства Федерации футбола Пакистана в Международной федерации футбола.

Ранее президент Пакистанской федерации футбола Файсал Салех Хаят выразил обеспокоенность по поводу отстранения организации от международных турниров. Данное решение ФИФА приняла из-за вмешательства государства в футбольные дела. Ранее суд Пакистана назначил временного админинстратора, контролирующего офисы и счета федерации. Данное решение было принято в 2015 году, когда противники Хаята на выборах не признали его легитимным президентом.