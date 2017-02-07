22:11 7 февраля | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Куарежма согласился на продление контракта с "Бешикташем" с последующим понижением зарплаты

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Полузащитник "Бешикташа" и сборной Португалии Рикарду Куарежма продлил контракт с клубом, информирует пресс-служба команды. Новое соглашение сторон подписано на три года и будет действовать до конца сезона-2019/2020.

Сообщается, что по новому договору за сезон-2017/18 и 2018/19 португалец получит 2,1 миллиона евро. За сезон-2019/20 33-летний игрок получит зарплату в размере 1,75 миллиона евро. Кроме того, за каждый сыгранный матч Куарежма будет получать бонус в размере четырех тысяч евро.

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Материалы REN-TV

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