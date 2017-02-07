Куарежма согласился на продление контракта с "Бешикташем" с последующим понижением зарплаты

Полузащитник "Бешикташа" и сборной Португалии Рикарду Куарежма продлил контракт с клубом, информирует пресс-служба команды. Новое соглашение сторон подписано на три года и будет действовать до конца сезона-2019/2020.
Сообщается, что по новому договору за сезон-2017/18 и 2018/19 португалец получит 2,1 миллиона евро. За сезон-2019/20 33-летний игрок получит зарплату в размере 1,75 миллиона евро. Кроме того, за каждый сыгранный матч Куарежма будет получать бонус в размере четырех тысяч евро.
Ricardo Quaresma’nın Sözleşmesi Uzatıldıhttps://t.co/fcmLEU35S9#Beşiktaş pic.twitter.com/aFv9P2VPdt– Beşiktaş JK (@Besiktas) 7 февраля 2017 г.