Куарежма согласился на продление контракта с "Бешикташем" с последующим понижением зарплаты

Полузащитник "Бешикташа" и сборной Португалии Рикарду Куарежма продлил контракт с клубом, информирует пресс-служба команды. Новое соглашение сторон подписано на три года и будет действовать до конца сезона-2019/2020.

Сообщается, что по новому договору за сезон-2017/18 и 2018/19 португалец получит 2,1 миллиона евро. За сезон-2019/20 33-летний игрок получит зарплату в размере 1,75 миллиона евро. Кроме того, за каждый сыгранный матч Куарежма будет получать бонус в размере четырех тысяч евро.