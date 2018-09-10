Крутость этого фото зашкаливает! 55 лучших игроков сезона по версии ФИФА и FIFPro

ФИФА в Твиттере опубликовала фотографию 55 футболистов, которые претендуют на попадание в символическую сборную по итогам сезона-2017/18. 11 лучших из представленного списка будут объявлены 24 сентября в Лондоне во время вручения премий организации.

В голосовании, на основании которого был сформирован список претендентов, приняли участие 25 тысяч профессиональных футболистов из 65 стран. Команда будет сформирована по схеме 4-3-3.

Список номинантов

вратари: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"/"ПСЖ"), Тибо Куртуа ("Челси"/"Реал"), Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Кейлор Навас ("Реал"), Марк-Андре тер Штеген;

защитники: Жорди Альба ("Барселона"), Дани Алвес ("ПСЖ"), Дани Карвахаль ("Реал"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Виргил ван Дейк ("Саутгемптон"/"Ливерпуль"), Диего Годин ("Атлетико"), Матс Хуммельс, Джошуа Киммих ("Бавария"), Джошуа Киммих ("Бавария"), Деян Ловрен ("Ливерпуль"), Марселу ("Реал"), Йерри Мина ("Барселона"/"Эвертон"), Бенжамен Павар ("Штутгарт"), Жерар Пике ("Барселона"), Серхио Рамос ("Реал"), Тиагу Силва ("ПСЖ"), Киран Трипьер ("Тоттенхэм"), Самюэль Юмтити ("Барселона"), Рафаэль Варан ("Реал"), Шиме Врсалько ("Атлетико"/"Интер"), Кайл Уокер ("Тоттенхэм");

полузащитники: Серхио Бускетс ("Барселона"), Каземиру ("Реал"), Филиппе Коутинью ("Ливерпуль"/"Барселона"), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Эден Азар ("Челси"), Андрес Иньеста ("Барселона"/"Виссел Кобе"), Иско ("Реал"), Н`Голо Канте ("Челси"), Тони Кроос ("Реал"), Неманья Матич ("Манчестер Юнайтед"), Лука Модрич ("Реал"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Иван Ракитич ("Барселона"), Давид Сильва ("Манчестер Сити"), Артуро Видаль ("Бавария"/"Барселона");

нападающие: Криштиану Роналду ("Реал"/"Ювентус"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Кильян Мбаппе ("ПСЖ"), Неймар ("ПСЖ"), Лионель Месси ("Барселона"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Луис Суарес ("Барселона"), Марио Манджукич ("Ювентус"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Карим Бензема ("Реал").