Криушенко утвержден на посту главного тренера сборной Белоруссии

Игорь Криушенко был официально назначен главным тренером сборной Белоруссии, сообщает пресс-служба федерации футбола страны. Подробности контракта не разглашаются. В начале марта белорусский специалист пришел на данный пост в качестве исполняющего обязанности.
Ранее Игорь Криушенко работал с минским "Динамо", "Торпедо-БелАЗ", БАТЭ и "Сибирью".
Дополнительная информация
http://www.abff.by/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=3556&Itemid=489&lang=ru
баламошка
Беларашу должен тренировать Бацька или бульба!
13:29