13:24 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Криушенко утвержден на посту главного тренера сборной Белоруссии

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Игорь Криушенко был официально назначен главным тренером сборной Белоруссии, сообщает пресс-служба федерации футбола страны. Подробности контракта не разглашаются. В начале марта белорусский специалист пришел на данный пост в качестве исполняющего обязанности.

Ранее Игорь Криушенко работал с минским "Динамо", "Торпедо-БелАЗ", БАТЭ и "Сибирью".

Дополнительная информация

http://www.abff.by/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=3556&Itemid=489&lang=ru

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

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