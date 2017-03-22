Криушенко утвержден на посту главного тренера сборной Белоруссии

Игорь Криушенко был официально назначен главным тренером сборной Белоруссии, сообщает пресс-служба федерации футбола страны. Подробности контракта не разглашаются. В начале марта белорусский специалист пришел на данный пост в качестве исполняющего обязанности.

Ранее Игорь Криушенко работал с минским "Динамо", "Торпедо-БелАЗ", БАТЭ и "Сибирью".