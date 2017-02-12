23:31 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Кристиана может стать самой высокооплачиваемой футболисткой мира, если перейдет в китайский "Чаньчунь Жуйе"

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Бразильянка Кристиана, выступающая за "ПСЖ", может стать самой высокооплачиваемой футболисткой в мире, если продолжит карьеру в китайском клубе "Чаньчунь Жуйе", сообщает портал Fox Sports Brazil. Однако сумма потенциальной зарплаты не указывается.

31-летний Кристиана является лучшим бомбардиром в истории женских футбольных турниров на Олимпиадах. Бразильянка перейдет в китайский клуб летом.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Слоня

Роналду истребит всё рекламное пространство на голове по одной волосинке, самая высокооплачиваемая Кристинка и не он.

23:52

andyk82

Поначалу подумалось о Роналду

23:52

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