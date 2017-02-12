Кристиана может стать самой высокооплачиваемой футболисткой мира, если перейдет в китайский "Чаньчунь Жуйе"

Бразильянка Кристиана, выступающая за "ПСЖ", может стать самой высокооплачиваемой футболисткой в мире, если продолжит карьеру в китайском клубе "Чаньчунь Жуйе", сообщает портал Fox Sports Brazil. Однако сумма потенциальной зарплаты не указывается.

31-летний Кристиана является лучшим бомбардиром в истории женских футбольных турниров на Олимпиадах. Бразильянка перейдет в китайский клуб летом.