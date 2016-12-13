Криштиану Роналду стал обладателем "Золотого мяча" в четвертый раз

Стали известны полные итоги голосования при выборе обладателя "Золотого мяча"-2016. Награду в четвертый раз в карьере завоевал форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
В этом году конкурс, как и до 2010 года, проводился самостоятельно изданием France Football, у которого истек срок соглашения о партнерстве с ФИФА. При этом еженедельник вернулся к прежней системе голосования – сильнейшего игрока мира вновь определяли только журналисты. В опросе приняли участие 173 сотрудника СМИ – по одному от страны.
Роналду по итогам опроса набрал 745 очков. В тройку также вошли форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси (316 очков) и нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн (198 очков). Всего 19 номинантов из 30 получили хотя бы один голос.
Примечательно, что в топ-6 вошли только представители чемпионата Испании. Занявший седьмое место Рияд Махрез из "Лестера" набрал в три раза меньше голосов, чем ставший шестым форвард "Реала" Гарет Бэйл.
Le vainqueur du Ballon d'Or France Football 2016 : CRISTIANO RONALDO #ballondor pic.twitter.com/IP5J2s7pqk– France Football (@francefootball) 12 декабря 2016 г.
Полностью итоги голосования выглядят следующим образом:
1. Криштиану Роналду (Португалия, "Реал") – 745 очков
2. Лионель Месси (Аргентина, "Барселона") – 316
3. Антуан Гризманн (Франция, "Атлетико") – 198
4. Луис Суарес (Уругвай, "Барселона") – 91
5. Неймар (Бразилия, "Барселона") – 68
6. Гарет Бэйл (Уэльс, "Реал") – 60
7. Рияд Махрез (Алжир, "Лестер") – 20
8. Джейми Варди (Англия, "Лестер") – 11
9. Джанлуиджи Буффон (Италия, "Ювентус") - 8
Пепе (Португалия, "Реал") - 8
11. Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, "Боруссия" Д) – 7
12. Руй Патрисиу (Португалия, "Спортинг") – 6
13. Златан Ибрагимович (Швеция, "ПСЖ"/"Манчестер Юнайтед") – 5
14. Поль Погба (Франция, "Ювентус"/"Манчестер Юнайтед) – 4
15. Артуро Видаль (Чили, "Бавария") – 4
16. Роберт Левандовски (Польша, "Бавария") – 3
17. Тони Кроос (Германия, "Реал") – 1
Лука Модрич (Хорватия, "Реал") – 1
Димитри Пайет (Франция, "Вест Хэм) – 1
Ни одного очка не набрали Серхио Агуэро (Аргентина, "Манчестер Сити"), Кевин Де Брейне (Бельгия, "Манчестер Сити"), Пауло Дибала (Аргентина, "Ювентус"), Диего Годин (Уругвай, "Атлетико"), Гонсало Игуаин (Аргентина, "Наполи"/"Ювентус"), Андрес Иньеста (Испания, "Барселона"), Коке (Испания, "Атлетико"), Юго Ллорис (Франция, "Тоттенхэм"), Томас Мюллер (Германия, "Бавария"), Мануэль Нойер (Германия, "Бавария"), Серхио Рамос (Испания, "Реал").
Parabéns @Cristiano !#ballondor pic.twitter.com/jnAgI0NDU1– France Football (@francefootball) 12 декабря 2016 г.
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- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Томас Мюллер (футбол)
- Серхио Агуэро
- Диего Годин
- Андрес Иньеста
- Тони Кроос
- Сборная Франции (футбол)
- Серхио Рамос
- Гарет Бэйл
- Гонсало Игуаин
- Лестер
- Мануэль Нойер
- Джанлуиджи Буффон
- Лука Модрич
- Роберт Левандовски
- Пепе Феррейра
- Артуро Видаль
- Руй Патрисиу
- Юго Ллорис
- Кевин де Брейне
- Пьер-Эмерик Обамеянг
- Поль Погба
- Антуан Гризманн
- Джейми Варди
- Рияд Махрез
- Коке Ресуррексьон
- Димитри Пайет
- Паулу Дибала
shpasic
четвёртый раз - ..ну, тоже ещё не считается)
00:38