Криштиану Роналду стал обладателем "Золотого мяча" в четвертый раз

Стали известны полные итоги голосования при выборе обладателя "Золотого мяча"-2016. Награду в четвертый раз в карьере завоевал форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

В этом году конкурс, как и до 2010 года, проводился самостоятельно изданием France Football, у которого истек срок соглашения о партнерстве с ФИФА. При этом еженедельник вернулся к прежней системе голосования – сильнейшего игрока мира вновь определяли только журналисты. В опросе приняли участие 173 сотрудника СМИ – по одному от страны.

Роналду по итогам опроса набрал 745 очков. В тройку также вошли форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси (316 очков) и нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн (198 очков). Всего 19 номинантов из 30 получили хотя бы один голос.

Примечательно, что в топ-6 вошли только представители чемпионата Испании. Занявший седьмое место Рияд Махрез из "Лестера" набрал в три раза меньше голосов, чем ставший шестым форвард "Реала" Гарет Бэйл.

Le vainqueur du Ballon d'Or France Football 2016 : CRISTIANO RONALDO #ballondor pic.twitter.com/IP5J2s7pqk – France Football (@francefootball) 12 декабря 2016 г.

Полностью итоги голосования выглядят следующим образом:

1. Криштиану Роналду (Португалия, "Реал") – 745 очков

2. Лионель Месси (Аргентина, "Барселона") – 316

3. Антуан Гризманн (Франция, "Атлетико") – 198

4. Луис Суарес (Уругвай, "Барселона") – 91

5. Неймар (Бразилия, "Барселона") – 68

6. Гарет Бэйл (Уэльс, "Реал") – 60

7. Рияд Махрез (Алжир, "Лестер") – 20

8. Джейми Варди (Англия, "Лестер") – 11

9. Джанлуиджи Буффон (Италия, "Ювентус") - 8

Пепе (Португалия, "Реал") - 8

11. Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, "Боруссия" Д) – 7

12. Руй Патрисиу (Португалия, "Спортинг") – 6

13. Златан Ибрагимович (Швеция, "ПСЖ"/"Манчестер Юнайтед") – 5

14. Поль Погба (Франция, "Ювентус"/"Манчестер Юнайтед) – 4

15. Артуро Видаль (Чили, "Бавария") – 4

16. Роберт Левандовски (Польша, "Бавария") – 3

17. Тони Кроос (Германия, "Реал") – 1

Лука Модрич (Хорватия, "Реал") – 1

Димитри Пайет (Франция, "Вест Хэм) – 1

Ни одного очка не набрали Серхио Агуэро (Аргентина, "Манчестер Сити"), Кевин Де Брейне (Бельгия, "Манчестер Сити"), Пауло Дибала (Аргентина, "Ювентус"), Диего Годин (Уругвай, "Атлетико"), Гонсало Игуаин (Аргентина, "Наполи"/"Ювентус"), Андрес Иньеста (Испания, "Барселона"), Коке (Испания, "Атлетико"), Юго Ллорис (Франция, "Тоттенхэм"), Томас Мюллер (Германия, "Бавария"), Мануэль Нойер (Германия, "Бавария"), Серхио Рамос (Испания, "Реал").