Криштиану Роналду сравнил себя с невиновным заключенным

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, получивший четвертый в карьере "Золотой мяч", подчеркнул, что его задела ситуация со слухами о том, что он уклоняется от уплаты налогов. По словам 31-летнего португальца, он чувствует себя как невиновный заключенный.

– Конечно, эти разговоры разрушили радость от завоевания "Золотого мяча", не буду врать, – приводит goal.com со ссылкой на France Football слова Роналду. – Я не лицемер, поэтому скажу, что ничего хорошего эти разговоры мне не сделали. Весь это процесс тяжел не только для меня, но и для тех, кто со мной – для моей семьи, моего сына, для всех, кто работает со мной.

Мой сын ходит в школу и начинает понимать некоторые вещи. Нужно стараться поступать хорошо, действовать прозрачно – у меня нет причин врать.

Когда вы говорите о моей частной жизни, о моих друзьях, о местах, в которые я направляюсь во время отдыха, о том, есть у меня девушка или нет, это нормально. Но когда речь заходит о таких серьезных вещах, о нарушениях закона…

У меня есть адвокаты, клуб, люди, которые на меня работают. Меня эта ситуация задела, потому что мы всегда стараемся все делать правильно. Когда обо мне так плохо говорят, мне неприятно.

В тюрьмах много невиновных людей и я чувствую сейчас, как они. Знаю, что не сделал ничего плохого, а тебе внушают, что ты совершил что-то предосудительное. Такое никому не понравится.