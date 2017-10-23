Криштиану Роналду: "Спасибо, что голосовали за меня"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду поблагодарил всех, кто голосовал за него при выборе игрока года ФИФА. Португалец второй год подряд выигрывает эту награду. Он опередил Лионеля Месси из "Барселоны" и Неймара из "ПСЖ". В голосовании принимали участие капитаны и главные тренеры сборных, болельщики и журналисты. Церемония вручения наград ФИФА впервые проходила в Лондоне.

- Спасибо, что голосовали за меня. Хочу упомнять Лео и Неймара, которые тоже присутствуют здесь, - сказал Роналду в торжественной речи. - Спасибо "Реалу" за поддержку в течение всего года. Мы впервые на церемонии в Англии, я побеждаю второй год подряд. Для меня это важный момент. Спасибо фанатам по всему миру. Я счастлив, спасибо большое!

Онлайн-трансляция церемонии вручения премий ФИФА The Best