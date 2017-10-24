Криштиану Роналду: "Противостояние Роналду и Месси? Все только начинается"

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду после завоевания титула лучшего игрока года по версии ФИФА отметил, что физически чувствует себя хорошо. По его словам, борьба за звание лучшего футболиста между ним и Лионелем Месси только начинается.

- Я не конкурирую с Месси, - приводит Goal.com слова Роналду. - Мы с ним из одной эпохи. Он становился лучшим пять раз, я тоже выигрывал награду пять раз. Я счастлив, так как нахожусь в лучшем клубе мира. У меня была возможность продемонстрировать, что я нахожусь на высоком уровне в течение последних лет. Я все еще физически чувствую себя хорошо. Я очень спокоен. Посмотрим, что будет завтра, а пока нужно наслаждаться приятным моментом в моей жизни. Никогда не знаешь, что будет дальше. Противостояние Роналду и Месси? Все только начинается!