Криштиану Роналду признан лучшим футболистом прошлого года в Португалии

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2016 года в Португалии по версии национальной федерации, сообщает пресс-служба организации.
Награду 32-летнему футболисту вручили на торжественном гала-вечере в Эшториле. Напомним, португалец в этом году получил "Золотой мяч". В 2016 году португалец выиграл Лигу чемпионов с "Реалом" и стал победителем чемпионата Европы в составе национальной команды.
Лучшим тренером года стал наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш. Приз "Открытие года" получил полузащитник "Баварии" Ренату Санчеш, ставший самым юным участником финалов Euro.
Хидетоши Наката
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