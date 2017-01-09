Криштиану Роналду прибыл в Цюрих в компании своей девушки

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду прибыл на церемонию вручения награды The Best по версии ФИФА в компании сына и модели Джорджины Родригес. Ранее сообщалось, что Родригес является новой девушкой португальского игрока.
#TheBest En la alfombra verde, @Cristiano, Georgina Rodríguez y el hijo del jugador. pic.twitter.com/S35QVsgj6d– Telemundo Deportes (@TelemundoSports) 9 января 2017 г.
serenky25
А он полиглот.
21:35
Flamenco
подруги хорошо смотрятся!!! Спрашивается: на фига Козе Баян?
21:09
Buldozer46
то дырявый он, то нет-
21:05