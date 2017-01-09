20:50 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Криштиану Роналду прибыл в Цюрих в компании своей девушки

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Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду прибыл на церемонию вручения награды The Best по версии ФИФА в компании сына и модели Джорджины Родригес. Ранее сообщалось, что Родригес является новой девушкой португальского игрока.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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serenky25

А он полиглот.

21:35

Flamenco

подруги хорошо смотрятся!!! Спрашивается: на фига Козе Баян?

21:09

Buldozer46

то дырявый он, то нет-

21:05

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