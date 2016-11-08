Нападающий "Реала" Криштиану Роналду подписал новый контракт с личным техническим спонсором Nike. По информации The Sun, по новому соглашению португальский форвард в общей сложности заработает один миллиард фунтов стерлингов.

– Успешное партнерство между нами и Криштиану Роналду продолжится и в будущем, мы заключили новый долгосрочный контракт, – сказал представитель компании. – Роналду проводит очередной выдающийся сезон, и за клуб, и за сборную, безусловно, это икона футбола. Он представляет собой футбол, это самый популярный спортсмен в социальных сетях и самый известный спортсмен мира.