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Криштиану Роналду подписал новый контракт с личным техническим спонсором

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду подписал новый контракт с личным техническим спонсором Nike. По информации The Sun, по новому соглашению португальский форвард в общей сложности заработает один миллиард фунтов стерлингов.

– Успешное партнерство между нами и Криштиану Роналду продолжится и в будущем, мы заключили новый долгосрочный контракт, – сказал представитель компании. – Роналду проводит очередной выдающийся сезон, и за клуб, и за сборную, безусловно, это икона футбола. Он представляет собой футбол, это самый популярный спортсмен в социальных сетях и самый известный спортсмен мира.

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