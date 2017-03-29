Криштиану Роналду: "Почести выдающимся людям нужно воздавать, пока они живы"

Форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что он горд присвоением своего имени аэропорту Мадейры. Футболист отметил, что благодарен властям региона за принятое решение. Ранее сообщалось, что не все руководители Мадейры с радостью восприняли эту идею.

– То, что аэропорту присвоено мое имя, – нечто особенное, – цитирует A Bola Роналду. – Все знают, что я горжусь своей родиной. Часто хвалил Мадейру и Португалию. Я говорил, что почести выдающимся людям нужно воздавать, пока они живы. Как, например, в моем случае. Я благодарен руководству региона за смелость, искренность и твердость при отстаивании этой идеи.

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