Криштиану Роналду оплатил лечение для 370 человек, которые пострадали при пожарах в Португалии

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду оказал помощь пострадавшим в лесных пожарах на его родине. О помощи форварда рассказала его сестра Катя Авейру в своем Фейсбуке. Она написала, что Криштиану Роналду оплатил лечение для 370 пострадавших в результате лесных пожаров.

Напомним, что только во время пожаров на Мадейре погибли 42 человека, а стихия свирепствовала и на континентальной части Португалии. Ранее власти Мадейры признавали, что Криштиану Роналду оказывает активную поддержку в борьбе с пожарами и ликвидации их последствий.