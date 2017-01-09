Криштиану Роналду назвал лучшим игроком года Гарета Бэйла, Сантуша - лучшим тренером

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, признанный лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА, в голосовании за эту награду поставил на первое место партнера по клубу Гарета Бэйла. Второе место португалец отдал другому игроку мадридцев Луке Модричу, а третье – капитану "Реала" Серхио Рамосу.

В голосовании на лучшего тренера Криштиану Роналду поставил на первое место своего наставника по сборной Фернанду Сантуша, на второе – тренера по клубу Зинедина Зидана, на третье – главного тренера "Лестера" Клаудио Раньери, который и выиграл эту награду.

Отметим, что наставник сборной Португалии поставил на первое место в голосовании за лучшего игрока-2016 своего подопечного, на второе – Гарета Бэйла, а на третье – форварда "Атлетико" и сборной Франции Антуана Гризманна. Лучшим тренером года Сантуш назвал француза Дидье Дешама, второе место занял наставник сборной Уэльса Крис Коулман, а третье – Зинедин Зидан.