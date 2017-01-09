Криштиану Роналду: "Мне жаль, что игроки "Барселоны" не приехали, но я их понимаю"

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, признанный лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА, выразил сожаление в связи с тем, что на церемонии вручении награды в Цюрихе отсутствовали игроки "Барселоны". Отметим, что руководство каталонцев приняло решение не отправлять своих футболистов на эту церемонию, что вызвало возмущение у руководителей ФИФА.

– Это невероятно! – сказал Криштиану Роналду. – Я не в первый раз получаю награду ФИФА, но первый раз получаю награду The Best. В первую очередь, я хочу поблагодарить своих партнеров по "Реалу" и главного тренера нашей команды. Спасибо за все, что вы сделали для меня. Также хочу поблагодарить свою семью, моих братьев, маму, весь персонал клуба, который работал на все 100 процентов.

2016 год – лучший в моей карьере. У меня были определенные сомнения, но трофеи говорят сами за себя. Достиг максимальных результатов в минувшем году, который и с персональной точки зрения получился невероятным. Я никогда не забуду минувший год. Очень счастлив, благодарю всех. Награда говорит сама за себя. Я очень счастлив. Мне жаль, что игроки "Барселоны" не находятся здесь, но их можно понять.

Ранее Криштиану Роналду уже получил "Золотой мяч", который с этого года снова вручается журналом France Football отдельно от ФИФА. Всего в его активе четыре "Золотых мяча", два из которых португальцу вручила Международная федерация футбола совместно с французским изданием (2013 и 2014 год, а в 2008-м форварда отметили и France Football, и ФИФА).