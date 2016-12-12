Криштиану Роналду более чем в 2 раза обогнал Месси в голосовании за "Золотой мяч"

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду набрал 745 очков в голосовании за "Золотой мяч"-2016. В этом году конкурс, как и до 2010 года, проводился самостоятельно изданием France Football, у которого истек срок соглашения о партнерстве с ФИФА. При этом еженедельник вернулся к прежней системе голосования - сильнейшего игрока мира вновь определяли только журналисты. В опросе приняли участие 173 сотрудника СМИ – по одному от страны.

В голосовании он более чем в два раза обошел занявшего второе место Лионеля Месси из "Барселоны" (316 очков). Тройку лидеров со 198 очками замкнул Антуан Гризманн из "Атлетико". Хотя бы одно очко набрали 19 номинантов из 30.