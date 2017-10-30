Криштиану Роналду: "Безусловно, я лучший. Проверьте, кто получил приз ФИФА"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, читая комментарии пользователей Твиттера, заявил остается лучшим игроком мира. Неделю назад португалец получил соответствующий приз от ФИФА.
– Криштиану, ты лучший (прочитал форвард запись фаната – Прим. "СЭ"). – Безусловно, лучший. Проверьте, кто получил приз ФИФА на прошлой неделе.
Напомним, для Роналду приз лучшему игроку года по версии ФИФА является вторым подряд.
Ronaldo's response when a fan calls him the best... pic.twitter.com/Gu5GvmpPdl– GMS (@GMS678) 30 октября 2017 г.