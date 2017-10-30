18:14 | Футбол — "Пас из-за границы"

Криштиану Роналду: "Безусловно, я лучший. Проверьте, кто получил приз ФИФА"


Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, читая комментарии пользователей Твиттера, заявил остается лучшим игроком мира. Неделю назад португалец получил соответствующий приз от ФИФА.

– Криштиану, ты лучший (прочитал форвард запись фаната – Прим. "СЭ"). – Безусловно, лучший. Проверьте, кто получил приз ФИФА на прошлой неделе.

Напомним, для Роналду приз лучшему игроку года по версии ФИФА является вторым подряд.

Сборная мира. Кто играет вместе с Роналду и Месси

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий