Криштиану Роналду: "Безусловно, я лучший. Проверьте, кто получил приз ФИФА"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, читая комментарии пользователей Твиттера, заявил остается лучшим игроком мира. Неделю назад португалец получил соответствующий приз от ФИФА.

– Криштиану, ты лучший (прочитал форвард запись фаната – Прим. "СЭ"). – Безусловно, лучший. Проверьте, кто получил приз ФИФА на прошлой неделе.

Напомним, для Роналду приз лучшему игроку года по версии ФИФА является вторым подряд.

Ronaldo's response when a fan calls him the best... pic.twitter.com/Gu5GvmpPdl – GMS (@GMS678) 30 октября 2017 г.

Сборная мира. Кто играет вместе с Роналду и Месси