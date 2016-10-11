Криштиану Роналду – 6-й в списке лучших бомбардиров европейских сборных всех времен

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду, ставший автором гола в матче отборочного турнира чемпионата мира с Фарерскими островами (6:0) и оформивший покер в игре с Андоррой​ (6:0), поднялся на шестое место в списке лучших бомбардиров европейских сборных всех времен, сообщает официальный сайт УЕФА. Он обошел шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

Лучшие бомбардиры европейских сборных

1. Ференц Пушкаш (Венгрия/Испания) – 84 гола (89 матчей)

2. Шандор Кочиш (Венгрия) – 75 (68)

3. Мирослав Клозе (Германия) – 71 (137)

4. Герд Мюллер (ФРГ) – 68 (62)

5. Робби Кин (Ирландия) – 68 (146)

6. Криштиану Роналду (Португалия) – 66 (135)

7. Златан Ибрагимович (Швеция) – 62 (116).