00:44 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Крауч готов сфотографироваться, повторив снимок Криштиану Роналду

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Нападающий "Стоук Сити" Питер Крауч не оставил без внимания фотографию форварда "Реала" Криштиану Роналду, которую португалец разместил в пятницу на своей странице в твиттере. Англичанин предложил своим подписчикам сделать ретвит, если они хотят, чтобы он сделал такой же снимок.

На оригинальном фото футболист Криштиану Роналду позирует, накинув на голый торс пальто. Эта публикация вызвала широкий резонанс в социальных сетях.

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