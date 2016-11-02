16:23 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Коулман, Покеттино, Клопп и Дешам - в списке претендентов на приз ФИФА лучшему тренеру года

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Футбольный комитет ФИФА определил десятку претендентов на приз лучшему тренеру года. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Победитель будет определяться так же, как и лучший футболист года – 50 процентов голосов будут основаны на решении тренеров и капитанов сборных, другие 50 процентов – на основании голосования болельщиков и 200 отобранных журналистов из 6 стран.

На приз лучшему тренеру года претендуют Крис Коулман (Уэльс/сборная Уэльса), Дидье Дешам (Франция/сборная Франции), Хосеп Гвардьола (Испания/"Бавария"/"Манчестер Сити"), Юрген Клопп (Германия/"Ливерпуль"), Луис Энрике (Испания/"Барселона"), Маурисио Покеттино (Аргентина/"Тоттенхэм"), Клаудио Раньери (Италия/"Лестер"), Фернанду Сантуш (Португалия/сборная Португалии), Диего Симеоне (Аргентина/"Атлетико"), Зинедин Зидан (Франция/"Реал").

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КОММЕНТАРИИ (6)
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devoted

Сантуш, наверное.

17:54

oleg.bob

Сантуш или Зидан.

17:50

burberry123

А где Тренеришка? Я бы его точно выше Пепа поставил.

17:36

woolfus

А где Бердыев ? Он уж точно ярче провёл год чем гварльола или клоп !

17:10

ValeraK

Не дадут, поскольку Лестер сдулся.

17:06

баламошка

Если за Лестер Раньери не дадут, то все они мудилы.

16:47

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