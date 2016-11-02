Коулман, Покеттино, Клопп и Дешам - в списке претендентов на приз ФИФА лучшему тренеру года

Футбольный комитет ФИФА определил десятку претендентов на приз лучшему тренеру года. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.
Победитель будет определяться так же, как и лучший футболист года – 50 процентов голосов будут основаны на решении тренеров и капитанов сборных, другие 50 процентов – на основании голосования болельщиков и 200 отобранных журналистов из 6 стран.
На приз лучшему тренеру года претендуют Крис Коулман (Уэльс/сборная Уэльса), Дидье Дешам (Франция/сборная Франции), Хосеп Гвардьола (Испания/"Бавария"/"Манчестер Сити"), Юрген Клопп (Германия/"Ливерпуль"), Луис Энрике (Испания/"Барселона"), Маурисио Покеттино (Аргентина/"Тоттенхэм"), Клаудио Раньери (Италия/"Лестер"), Фернанду Сантуш (Португалия/сборная Португалии), Диего Симеоне (Аргентина/"Атлетико"), Зинедин Зидан (Франция/"Реал").
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Ливерпуль
- Клаудио Раньери
- Атлетико
- Бавария
- Сборная Португалии (футбол)
- Зинедин Зидан
- Хосеп Гвардьола
- Дидье Дешам
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Уэльса
- Лестер
- Юрген Клопп
- Луис Энрике
- Диего Симеоне
- Фернанду Сантуш
- Маурисио Покеттино
- Крис Коулман
devoted
Сантуш, наверное.
17:54
oleg.bob
Сантуш или Зидан.
17:50
burberry123
А где Тренеришка? Я бы его точно выше Пепа поставил.
17:36
woolfus
А где Бердыев ? Он уж точно ярче провёл год чем гварльола или клоп !
17:10
ValeraK
Не дадут, поскольку Лестер сдулся.
17:06
баламошка
Если за Лестер Раньери не дадут, то все они мудилы.
16:47