Коулман, Покеттино, Клопп и Дешам - в списке претендентов на приз ФИФА лучшему тренеру года

Футбольный комитет ФИФА определил десятку претендентов на приз лучшему тренеру года. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Победитель будет определяться так же, как и лучший футболист года – 50 процентов голосов будут основаны на решении тренеров и капитанов сборных, другие 50 процентов – на основании голосования болельщиков и 200 отобранных журналистов из 6 стран.

На приз лучшему тренеру года претендуют Крис Коулман (Уэльс/сборная Уэльса), Дидье Дешам (Франция/сборная Франции), Хосеп Гвардьола (Испания/"Бавария"/"Манчестер Сити"), Юрген Клопп (Германия/"Ливерпуль"), Луис Энрике (Испания/"Барселона"), Маурисио Покеттино (Аргентина/"Тоттенхэм"), Клаудио Раньери (Италия/"Лестер"), Фернанду Сантуш (Португалия/сборная Португалии), Диего Симеоне (Аргентина/"Атлетико"), Зинедин Зидан (Франция/"Реал").