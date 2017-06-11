Кот-д'Ивуар проиграл Гвинее, несмотря на дубль Сейду Думбья

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбья вернулся в сборную Кот-д’Ивуара после длительного перерыва и дважды выводил ее вперед в отборочном матче Кубка Африки-2019 против Гвинеи, забивая голы на 14-й и 62-й минутах. Однако мячи экс-армейца, который провел минувший сезон в "Базеле", не помогли постоянному фавориту африканских турниров избежать на старте отборочного цикла сенсационное поражение в ивуарийском городе Буаке – 2:3. Решающий гол на 79-й минуте забил 22-летний Наби Кейта из "Лейпцига".

Это был первый турнирный матч "слонов" под руководством бельгийца Марка Вильмотса. Неделей ранее они потерпели в Роттердаме разгром в товарищеской встрече с Голландией – 0:5.

В составе ивуарийцев отсутствовали Коне, Дье, Заа, Коджья, Жервинью. В отборочную группу Н входят также сборные ЦАР и Руанды.