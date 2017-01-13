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"Коринтианс" хочет подписать Дрогба

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Экс-нападающий сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба может продолжить карьеру в Бразилии. Как сообщает UOL Esporte, "Коринтианс" заинтересован в подписании контракта с 38-летним ивуарийцем, который является свободным агентом. В конце ноября форвард объявил о своем уходе из "Монреаля" в конце сезона в MLS. Отмечается, что Дрогба хотел бы попробовать свои силы в новом для себя чемпионате, и даже готов пойти на уступки в вопрос зарплаты. В прошлом сезоне MLS форвард в 27 матчах забил 11 голов и сделал 6 голевых передач.

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Материалы REN-TV

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