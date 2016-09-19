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Кононов может возглавить "Легию"

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Бывший главный тренер "Краснодара" Олег Кононов является претендентом на пост наставника "Легии", сообщает interia.pl. В числе кандидатов также называются польский специалист Яцек Магиера, возглавляющий "Заглембе" и словак Адриан Гула ("Жилина"). Ранее сообщалось об интересе клуба к Виктору Гончаренко из "Уфы".

18 сентября "Легия" объявила об отставке главного тренера Бесника Хаси. Исполняющим обязанности наставника стал его бывший помощник Александар Вукович. Напомним, что Хаси сменил летом в этой должности Станислава Черчесова, который недавно возглавил сборную России.

 

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