Кононов может возглавить "Легию"

Бывший главный тренер "Краснодара" Олег Кононов является претендентом на пост наставника "Легии", сообщает interia.pl. В числе кандидатов также называются польский специалист Яцек Магиера, возглавляющий "Заглембе" и словак Адриан Гула ("Жилина"). Ранее сообщалось об интересе клуба к Виктору Гончаренко из "Уфы".

18 сентября "Легия" объявила об отставке главного тренера Бесника Хаси. Исполняющим обязанности наставника стал его бывший помощник Александар Вукович. Напомним, что Хаси сменил летом в этой должности Станислава Черчесова, который недавно возглавил сборную России.