КОНКАКАФ намерена создать аналог европейской Лиги наций

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) намерена создать Лигу наций, которая станет аналогом европейской Лиги наций, сообщает Reuters. В турнире примут участие все 41 член КОНКАКАФ. Отмечается, что регламент и правила проведения турнира уже опредлены.

Напомним, с сентября по ноябрь 2018 года 54 сборных УЕФА сыграют в турнире, который будет проводиться каждые 2 года. Команды будут поделены на четыре дивизиона согласно рейтингу УЕФА и сыграют между собой. Четыре победителя групп каждого дивизиона заработают повышение в классе и выйдут в финальный турнир, а четыре худшие команды в следующем розыгрыше турнира сыграют в дивизионе ниже. В июне 2019 года четыре победителя групп определят чемпиона.