Коммунистическая партия Китая призывает клубы лучше контролировать расходы

Коммунистическая партия Китая выступила с настоятельной рекомендацией для футбольных клубов страны. Как сообщает AFP, в специальном заявлении руководства партии клубы призывают лучше контролировать свои расходы. Это сообщение появилось на фоне слухов о новой волне масштабных трансферов в китайской суперлиге. В начале года китайские клубы потратили более 330 миллионов евро на покупку новичков.

Партийное руководство выражает озабоченность в связи с тем, что расходы не соответствуют уровню отдачи – продажи билетов растут медленно, не сильно увеличивается и популярность футбола в стране. Поэтому партия опасается, что бесконтрольный рост инвестиций приведет к появлению спекулятивного "пузыря", который в итоге способен нанести вред экономике и футболу Китая.